Asie et Océanie

Malaisie

L’opposition réclame la démission du premier ministre

(Kuala Lumpur) Les députés de l’opposition et les deux grands rivaux de la politique malaisienne, Mahathir Mohamad et Anwar Ibrahim, ont manifesté lundi contre la fermeture du Parlement et réclamé la démission du premier ministre politiquement affaibli.