(Lahore) Au moins 28 personnes ont été tuées lundi au Pakistan dans l’accident d’un autocar transportant des proches qui rentraient dans leur famille à la veille des festivités de l’Aïd al-Adha, a-t-on appris de source officielle.

Agence France-Presse

L'autocar a percuté un camion, à environ 100 km de Multan, dans la province du Pendjab, dans le centre du pays.

« Les derniers chiffres dont nous disposons montrent que 28 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées », a déclaré à l’AFP Shehzad ul Islam, un haut responsable administratif local.

« Nous menons une enquête pour établir les causes de l’accident et déterminer à qui incombe la faute », a-t-il ajouté.

L’Aïd al-Adha, la fête musulmane du Sacrifice, est marquée par trois jours fériés au Pakistan et s’accompagne de larges mouvements de population, les proches partant retrouver leur famille.

Les accidents routiers sont extrêmement fréquents et mortels au Pakistan, en raison du mauvais état des routes et des véhicules, et du non respect du code de la route.