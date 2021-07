Asie et Océanie

Répression chinoise à Hong-kong

L’avocate Chow Hang-tung de nouveau arrêtée

(Hong Kong) La police de Hong Kong a de nouveau arrêté mercredi l’avocate Chow Hang-tung, figure du mouvement pour la démocratie, accusée d’« incitation à rejoindre sciemment un rassemblement non autorisé », avant un double anniversaire sensible, les 24 ans de la rétrocession de ce territoire à la Chine et les cent ans du Parti communiste chinois.