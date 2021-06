Asie et Océanie

Chine

Plus de 11 000 étudiants participent à une méga-remise de diplômes à Wuhan

(Pékin) Plus de 11 000 étudiants chinois en toge et toque carrée ont participé à une cérémonie géante de remise des diplômes à Wuhan, plus d’un an après la levée des restrictions anti-COVID-19 dans cette ville à l’épicentre de l’épidémie.