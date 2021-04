PHOTO ASSOCIATED PRESS

(Sydney) Deux villes de l’extrême ouest de l’Australie subissaient lundi les précipitations et les vents violents du cyclone Seroja, qui a fait plus de 200 morts la semaine dernière au Timor oriental et en Indonésie, ont annoncé les services d’urgence.

Agence France-Presse

Des dégâts importants ont été signalés à Kalbarri, une ville de 1500 habitants et Northampton, localité de moins d’un millier d’habitants, dans une zone peu habituée aux tempêtes tropicales.

Seroja était accompagné de vents atteignant les 170 km/h.

Les autorités ont estimé que 70 % des bâtiments de Kalbarri, à 670 km au nord de Perth, avaient été endommagés.

Des médias locaux ont diffusé des images de maisons au toit arraché et de débris jonchant les rues.

À Northampton, les services d’urgence de l’État d’Australie-Occidentale ont aussi fait état de « dégâts importants ».

« Les équipes sont en train d’évaluer les dégâts et il est toujours dangereux de sortir », a déclaré à l’AFP une porte-parole qui n’a fait état d’aucun blessé dans l’immédiat.

Le cyclone Seroja était une tempête de catégorie 3 quand il a touché terre dimanche soir. Il a perdu en intensité en progressant dans les terres.

Le Bureau météorologique a indiqué que pour certaines localités touchées, il s’agissait du premier cyclone depuis 1956.