(Mamuju) Les pluies torrentielles compliquaient dimanche les recherches des éventuels survivants du séisme qui a fait au moins 77 morts et des milliers de sans-abris sur l’île indonésienne de Célèbes.

Andi Hajramurni

Agence France-Presse

Des grues et des pelles mécaniques ont été déployées dans les ruines des bâtiments dévastés de Mamuju, la ville la plus touchée par le tremblement de terre de magnitude 6,2 de vendredi matin.

Il a provoqué la panique chez les habitants de l’ouest de l’île, déjà dévasté en 2018 par un très fort séisme suivi d’un tsumani dévastateur qui avait fait 4300 morts.

On ignore combien de corps sont encore sous les décombres, ou si des survivants y sont toujours pris au piège.

PHOTO ADEK BERRY, AGENCE FRANCE-PRESSE Vue aérienne sur la ville de Mamuju

« Les pluies posent des difficultés supplémentaires car elles risquent de provoquer l’effondrement total de certains bâtiments endommagés, et les répliques aussi », a déclaré Octavianto, un secouriste de 37 ans qui, comme beaucoup d’Indonésiens, n’a qu’un seul nom.

Les engins lourds doivent en outre prendre toutes les précautions, car déplacer des débris trop rapidement peut s’avérer fatal pour les personnes coincées en dessous.

« Toutes les personnes que nous avons trouvées étaient mortes », a déclaré Octavianto. « Après plus de 24 heures, il est probable que les personnes ensevelies soient mortes. »

Chercher l’odeur de pourriture

À côté des équipes cynophiles, « nous utilisons également notre propre odorat pour trouver des victimes potentielles », a expliqué le sauveteur Kustang Firman. « S’il y a une forte odeur [de pourriture], nous nous concentrons sur cet endroit. »

Au total, 77 décès ont été recensés, selon les autorités. Un précédent bilan faisait état de 73 morts.

Des images aériennes de la capitale de la province de Sulawesi occidental, une ville de 110 000 habitants baignée par le détroit de Makassar, montrent quantités de bâtiments en ruines, parmi lesquels un hôpital ou le bureau du gouverneur.

Des milliers de personnes ayant perdu leurs maisons ont trouvé refuge sous des abris de fortune, généralement une tente recouverte d’une bâche.

PHOTO JOSHUA MARUNDUH, ASSOCIATED PRESS

Beaucoup disent manquer de nourriture et de couvertures. Des vivres et des équipements d’urgence ont été dépêchés sur l’île par avions et bateaux, et la marine a envoyé un navire médical pour suppléer les hôpitaux encore en fonctionnement.

Si des milliers de personnes ont perdu leurs maisons, d’autres ne veulent pas rentrer chez elles, par peur de répliques ou d’un tsunami comme en 2018.

« C’est mieux de s’abriter au cas où quelque chose de pire arrive », explique un habitant de Mamuju, Abdul Wahab, réfugié sous une tente avec son épouse et quatre enfants, dont un bébé. « Nous espérons que le gouvernement pourra nous envoyer vite de l’aide, des vivres, des médicaments et du lait pour les enfants. »

Près du seul hôpital de la ville encore relativement intact, un dispensaire a été créé pour accueillir les blessés, certains souffrant de membres cassés.

PHOTO ADEK BERRY, AGENCE FRANCE-PRESSE

Parmi eux, Wawan, qui a été secouru par des voisins alors qu’il avait été enseveli sous les décombres. « J’étais traumatisé », a dit cet homme de 27 ans.

Initialement, il ne voulait pas aller à l’hôpital faire examiner sa fracture au pied. « Mais je me suis laissé convaincre quand j’ai su que les gens étaient traités à l’extérieur. »

Inquiètes d’une éventuelle flambée de COVID-19 dans des campements surpeuplés, les autorités ont annoncé qu’elles allaient tenter de constituer des groupes de personnes en fonction des risques.

« La situation en Indonésie relève de l’urgence », a affirmé l’ONG Project HOPE. « La COVID-19 complique encore la réponse. »

Des glissements de terrain, qui ont suivi le séisme, et les fortes pluies ont coupé l’accès à l’une des principales routes de la province. L’aéroport a aussi été endommagé.

Ce séisme n’est cependant pas la seule catastrophe naturelle frappant actuellement l’archipel.

Sur la partie indonésienne de l’île voisine de Bornéo, au moins cinq personnes ont péri dans des inondations, et des dizaines étaient portées disparues, selon les médias.

Des inondations ont également fait cinq morts à Manado, la grande ville de l’extrême nord de Célèbes.

Dans la province de Java occidental, au moins 32 personnes ont péri dans des glissements de terrain provoqué par les précipitations intenses.

À l’autre bout de cette même île, le Semeru est entré en éruption samedi soir, crachant une colonne de fumée et de poussières à 4500 mètres d’altitude, alors que de la lave rougeoyante s’écoulait sur ses flancs. On ne faisait état d’aucune victime dans cette éruption.

L’archipel indonésien, qui se trouve sur la « ceinture de feu » du Pacifique, une zone de forte activité sismique, connaît souvent des tremblements de terre et des éruptions volcaniques.