Coronavirus : 242 morts de plus dans la province chinoise du Hubei

(Pékin) Le bilan des victimes du nouveau coronavirus dans la province du Hubei s’est alourdi de 242 décès, pour un total d’au moins 1355 en Chine, ont annoncé jeudi les autorités locales.

Agence France-Presse

Il y a par ailleurs eu 14 840 nouveaux malades dans cette province du centre du pays, foyer de l’épidémie de COVID-19, a ajouté la commission de la santé du Hubei, ce qui porte le total à près de 60 000 cas.

Ce bond est dû à une nouvelle définition plus élargie des cas d’infection, a-t-elle précisé dans un communiqué. Elle comptabilise désormais les cas « diagnostiqués cliniquement ».

Cela signifie qu’une radio pulmonaire sur les cas suspects peut être considérée comme suffisante pour diagnostiquer le virus, plutôt que les tests standard d’acide nucléique. Quelque 13 332 des nouveaux cas d’infection et une grosse moitié des nouveaux décès recensés ont été répertoriés selon le nouveau protocole, a précisé la commission.

Ce changement permet d’administrer aux patients un traitement « le plus tôt possible » et d’être « cohérent » avec la classification utilisée dans les autres provinces, a-t-elle aussi expliqué.

L’extension du protocole de détection s’est faite, car « notre compréhension de la pneumonie causée par le nouveau coronavirus s’approfondit et nous accumulons de l’expérience en matière de diagnostic et de traitement », a-t-elle aussi avancé.