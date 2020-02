Coronavirus: 304 morts, la Chine de plus en plus isolée

(Pékin) La Chine est de plus en plus isolée par la crise du nouveau coronavirus qui y a fait plus de 300 morts, les États-Unis et l’Australie ayant pris des mesures concernant les voyageurs en provenance de ce pays tandis que la Russie rétablissait les visas pour les touristes chinois.