Incendies en Australie: des vedettes se mobilisent pour aider les victimes

(Eden) Des personnalités comme la joueuse de tennis Ashleigh Barty, Nicole Kidman et P!nk, se mobilisaient dimanche en lançant des collectes de fonds ou sous forme de dons, pour les pompiers et les victimes des incendies qui ravagent l’Australie et ont fait au total 24 morts.