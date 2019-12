Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des koalas qui boivent à même la bouteille d’eau d’êtres humains.

Les koalas font face à des événements climatiques extrêmes. Des incendies ravagent le sud de l’Australie depuis plusieurs semaines et les températures continuaient de grimper, samedi, sur la côte est du pays.

Selon la ministre de l’Environnement Sussan Ley, pas moins d’un koala sur trois a péri en raison des flammes, dans la province de Nouvelles-Galles du Sud.

Les koalas survivants cherchent désespérément de l’eau, et ne peuvent plus compter sur de larges provisions d’eucalyptus pour s’approvisionner et s’hydrater.

