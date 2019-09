(Beijing) Un homme a tué huit élèves et en a blessé deux autres dans une école primaire du centre de la Chine le premier jour du nouveau semestre, a annoncé mardi la police.

La tuerie s’est produite lundi vers 8 h dans le village de Chaoyangpo à Enshi, dans la province du Hubei, a précisé la police d’Enshi dans un communiqué.

Le suspect est un homme de 40 ans, surnommé Yu, qui est en garde à vue et qui fait actuellement l’objet d’une enquête. La façon dont les enfants ont été tués n’a pas été révélée et le motif de l’attaque n’a pas été précisé.

Selon des membres du personnel de la prison d’Hubei cités par le journal Southern Weekly, basé à Guangzhou, le suspect a été libéré en juin dernier après avoir purgé une peine pour tentative de meurtre.

En juin de l’année dernière, deux enfants avaient été poignardés à mort par un homme à l’extérieur d’une école primaire à Shanghai.

En avril de l’année dernière, neuf personnes avaient été tuées et plus d’une douzaine blessées devant un collège dans la province du nord-ouest du Shaanxi par un assaillant qui aurait été un ancien élève et qui voulait se venger pour avoir été victime d’intimidation.