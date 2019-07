Hong Kong: «On croyait voir un moment révolutionnaire»

L'enthousiasme de M. Kong est aux antipodes de l'attitude du gouvernement de l'ex-colonie et des autorités chinoises, qui ont multiplié les interventions depuis lundi pour faire connaître leur indignation par rapport au mouvement, déclenché à l'origine par un projet de loi sur l'extradition controversé.

« Tout au long de l'histoire de Hong Kong, les institutions politiques ont été spécifiquement conçues pour exclure la majorité, et voilà que la population déambulait dans les hauts lieux du pouvoir. L'image était incroyablement symbolique. On croyait voir un moment révolutionnaire », a souligné l'homme de 53 ans.

« La journée a été confuse et riche en émotions. J'étais opposé à ce que les jeunes pénètrent de force dans le Conseil législatif, mais je dois reconnaître que j'ai ressenti une véritable exaltation lorsqu'ils ont réussi », a indiqué à La Presse cet écrivain et militant des droits de la personne dans un échange par écrit.

PHOTO VINCENT YU, ASSOCIATED PRESS

La cheffe de l'exécutif, Carrie Lam, a déclaré que les protestataires avaient fait preuve d'une « violence extrême ». Elle a prévenu qu'il était essentiel de défendre l'État de droit face à de telles actions.

Le gouvernement chinois a souligné de son côté que l'occupation du Conseil législatif était « absolument intolérable » et a demandé une enquête en bonne et due forme pour identifier et punir les responsables.

Attitude « agressive »

M. Kong rechigne à utiliser l'étiquette de violence, préférant parler d'une attitude « agressive » pour qualifier l'action des manifestants qui sont entrés dans le bâtiment gouvernemental.

« Ils n'ont pas attaqué de gens, ils ont endommagé des biens. Il faut savoir que la veille, des militants communistes avaient manifesté en appui à la police et menacé des journalistes et des personnes soupçonnés d'être opposés au projet de loi sur l'extradition tout en menaçant de violer des femmes », relate-t-il.

« Les jeunes manifestants n'ont jamais fait et ne feraient jamais une telle chose », souligne le militant.