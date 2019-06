L'Inde à l'heure de la Journée internationale du yoga

EMILY SCHMALL Associated Press New Delhi

Le premier ministre indien Narendra Modi est parvenu à faire reconnaître le 21 juin comme la Journée internationale du yoga, alors qu'il n'en était qu'à sa première année à la tête du gouvernement en 2014.

Tout comme la Chine qui offre des pandas aux zoos de la planète en guise de reconnaissance, Narendra Modi se sert de l'atout indien le plus exporté pour confirmer la place de plus en plus importante de son pays sur l'échiquier mondial.

En cette Journée internationale du yoga, Narendra Modi s'est exécuté en effectuant quelques « asanas », en compagnie de quelque 40 000 adeptes dans l'État du Jharkand. Des membres de son cabinet, ainsi que des émissaires étrangers, ont déroulé leur tapis dans des villes à l'échelle de la planète.