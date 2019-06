Manifestation géante à Hong Kong, la cheffe de l'exécutif présente ses « excuses »

Des centaines de milliers de manifestants vêtus de noir ont défilé à nouveau dimanche à Hong Kong pour réclamer le retrait pur et simple du projet de loi sur l'extradition vers la Chine, forçant le gouvernement pro-Pékin à présenter des « excuses » pour avoir provoqué « conflits et querelles ».

Les organisateurs exigeaient de Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif de Hong Kong qui a suspendu samedi le projet de loi, qu'elle le remise définitivement au placard. Ils réclamaient en outre sa démission ainsi que des excuses pour les violences policières.

« Retirez la loi maléfique ! », ont scandé les protestataires. Comme ils l'avaient fait le 9 juin, avec un record de participants évalué à un million par les organisateurs, les manifestants ont défilé dans le coeur de l'île de Hong Kong pour gagner le Conseil législatif (LegCo : le Parlement local).

Selon ses détracteurs, le projet de loi placerait la population de l'ancienne colonie britannique à la merci du système judiciaire de Chine continentale, opaque et sous influence du Parti communiste. Les milieux d'affaires craignent que la réforme nuise à l'image internationale et l'attractivité du centre financier.

Accusée d'autoritarisme, Mme Lam a dû présenter dimanche soir « ses excuses » et reconnu que « les lacunes dans le travail du gouvernement ont entraîné beaucoup de conflits et de querelles dans la société hongkongaise ».