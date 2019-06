Manifestation géante à Hong Kong contre un projet de loi d'extradition

Hong Kong a vécu dimanche l'une de ses manifestations les plus massives depuis sa rétrocession à Pékin : des centaines de milliers de personnes ont marché pour dénoncer un projet du gouvernement local d'autoriser des extraditions vers la Chine continentale.

JEROME TAYLOR AND ELAINE YU Agence France-Presse Hong Kong

Dans une chaleur étouffante, les manifestants ont, pendant sept heures, défilé dans les rues étroites de l'île principale, formant un cortège impressionnant et brandissant des pancartes rouges sur lesquelles on pouvait lire « Non à l'extradition ».