Les Australiens se rendent aux urnes

Quelque 17 millions d'électeurs doivent choisir leurs représentants. Les sondages prédisent une courte victoire du parti travailliste sur les conservateurs au pouvoir depuis six ans.

Le dirigeant travailliste Bill Shorten est bien parti pour devenir le sixième premier ministre qu'aura connu l'immense île-continent en une décennie.

Le chef de gouvernement sortant Scott Morrison, qui avait pris le pouvoir en août après un « putsch » interne à son parti libéral, s'est trouvé presque seul à défendre son bilan. Plusieurs de ses ministres ont refusé de s'impliquer quand d'autres ont été maintenus à distance pour ne pas desservir la cause.

Les ultimes sondages laissent entendre que l'avance de M. Shorten, un ancien syndicaliste, s'est resserrée. Selon une étude Essential Research publiée dimanche, 51 % des sondés opteraient pour le centre gauche et 49 % pour la coalition libérale-nationale.

Les projections faites en prenant en compte les petites formations donnent néanmoins les travaillistes en mesure de former une majorité.

Beaucoup pourrait dépendre des résultats dans le Queensland (nord-est) ou le Victoria (sud), où le climat a été un des grands thèmes de campagne.

Car dans les banlieues aisées de Melbourne la cosmopolite ou les campagnes grillées par la sécheresse de l'Outback, le climatoscepticisme de la coalition au pouvoir a de plus en plus de mal à passer.

Après un été austral marqué par des inondations historiques et des canicules record qui ont alimenté des feux de forêt dévastateurs, le refus du centre droit de sortir l'économie de sa dépendance au charbon irrite de plus en plus.

Les bureaux de vote ont ouvert samedi à 8 h heure locale et les premières estimations sont attendues vers 18 h locales.