Maha Vajiralongkorn couronné roi de Thaïlande

Monté sur le trône au décès de son père Bhumibol Adulyadej en 2016, son couronnement avait été retardé afin de pouvoir respecter une période de deuil en l'hommage du roi défunt.

À 12 h 09 (1 h 09 HE), Maha Vajiralongkorn, 66 ans, a posé lui-même sur sa tête la « Grande Couronne de la Victoire », de plus de sept kilos, en émail doré et pierres précieuses alors que plusieurs coups de canon étaient tirés.

La cérémonie, qui mêle rites bouddhistes et brahmanistes hérités de l'Inde, s'est achevée environ une heure et demie plus tard.

Après avoir été purifié par de l'eau provenant de divers points du pays, le roi s'est vu remettre par des dignitaires à genoux les autres objets emblématiques de la royauté : une épée incrustée de pierres précieuses, un sceptre en bois et or, un éventail, un fouet en poil d'éléphant et des chaussons brodés de fils d'or.