Le 4 février 2022, le Vénézuélien, alors âgé de 112 ans et 253 jours, avait officiellement été reconnu comme l’homme le plus vieux du monde, selon le site web du Guinness World Records.

L’homme le plus vieux du monde s’éteint à 114 ans

(Caracas) Le Vénézuélien Juan Vicente Pérez Mora, devenu en 2022 l’homme le plus vieux du monde selon le Guinness World Records, s’est éteint mardi à l’âge de 114 ans, ont indiqué les autorités et sa famille.

Agence France-Presse

« Juan Vicente Pérez Mora est entré dans l’éternité à l’âge de 114 ans. Ce natif d’El Cobre a offert au Venezuela le record de longévité attribué par le Guinness des records », a indiqué sur X le président Nicolas Maduro.

Le 4 février 2022, le Vénézuélien, alors âgé de 112 ans et 253 jours, a officiellement été reconnu comme l’homme le plus vieux du monde, selon le site web du Guinness World Records.

Père de 11 enfants, il avait en 2022 41 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-enfants.

L’agriculteur est né à El Cobre, dans l’État de Táchira (ouest), le 27 mai 1909. Il était le neuvième enfant d’une famille de dix.

« À l’âge de cinq ans, il a commencé à travailler avec son père et ses frères dans l’agriculture et a aidé à récolter la canne à sucre et le café », avait déclaré le Guinness World Records après lui avoir remis la distinction.