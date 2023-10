Daniel Noboa remporte le second tour

(Quito) L’homme d’affaires Daniel Noboa a remporté dimanche le second tour de l’élection présidentielle en Équateur avec 52,30 % des voix, devenant ainsi le plus jeune président de l’histoire du pays, a annoncé le Conseil national électoral (CNE).

Agence France-Presse

Avec 47,70 % des voix à son adversaire de gauche Luisa Gonzalez, et « plus de 90 % des votes validés à l’échelle nationale, le CNE considère ces résultats comme irréversibles et que l’Équateur a virtuellement élu Daniel Noboa comme président », a déclaré la présidente de cette instance, Diana Atamaint.

Son adversaire Luisa Gonzalez, dauphine de l’ex-président Rafael Correa, recueille 47,77 % des votes, indiquent ces résultats portant sur 87 % des suffrages exprimés.

PHOTO ARIEL OCHOA, ASSOCIATED PRESS La candidate à la présidence Luisa Gonzalez, du Mouvement révolutionnaire des citoyens, montre son bulletin de vote.

À mesure que les résultats étaient publiés par la CNE au cours de la soirée, des concerts de klaxons pouvaient être entendus dans la capitale Quito, a constaté l’AFP.

En nombre de votes, M. Noboa cumule 4,7 millions de votes contre 4,2 millions à sa rivale, soit une différence de près de 400 000, alors qu’il reste près de 2 millions de bulletins à dépouiller.

À Olon (ouest), fief de M. Noboa sur la côte Pacifique, familles et proches étaient rassemblés au siège de campagne de l’homme d’affaires, sous un strict dispositif de sécurité.

PHOTO DOLORES OCHOA, ASSOCIATED PRESS Le vote a lieu sous la surveillance de près de 100 000 militaires et policiers au total, qui assurent la sécurité des 4390 bureaux de vote.

Mme Gonzalez attend pour sa part l’issue du scrutin dans un grand hôtel de Quito, également fortement surveillé. « Nous attendons avec calme et détermination ; la chose responsable et démocratique à faire est de suivre les données officielles, confiants que la volonté du peuple prévaudra », a-t-elle commenté dans la soirée sur le réseau X. Elle devait s’exprimer vers 20 h 30 locales, selon son équipe.