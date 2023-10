(Varsovie) L’opposition centriste pro-européenne a remporté les législatives en Pologne, selon les résultats partiels publiés lundi soir, au lendemain de ces élections jugées cruciales pour l’avenir du pays et qui ont enregistré un record de participation.

Stanislaw WASZAK et Magdalena PACIOREK Agence France-Presse

Selon les résultats partiels publiés après le dépouillement de 93 % des bulletins de vote, le scrutin devrait mettre fin à huit ans de gouvernement du parti populiste nationaliste Droit et Justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski, au discours eurosceptique et anti-immigrés.

Les résultats montrent que le PiS est en tête du scrutin avec 36,25 %, mais sans majorité, tandis que la Coalition civique de M. Tusk, le parti la Troisième Voie et la Gauche obtiennent ensemble plus de 52 %.

Ces résultats sont très proches de ceux du sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote et publié dimanche soir.

La Commission électorale doit annoncer les résultats définitifs et le partage des sièges officiel mardi.

« La Pologne a gagné, la démocratie a gagné, nous les avons chassés du pouvoir », a déclaré dès dimanche soir Donald Tusk, le président de la Coalition civique (KO, opposition) et ex-président du Conseil européen. « C’est la fin de cette mauvaise période, c’est la fin du règne du PiS ».

Selon les projections de l’institut de sondage Ipsos, la Coalition civique de Donald Tusk obtiendrait 158 sièges, la Troisième voie (chrétiens-démocrates) 61 et la Gauche 30, soit 249 sièges pour l’opposition pro-européenne sur un total de 460.

Le PiS obtiendrait 196 sièges, et son allié potentiel d’extrême droite, la Confédération 15 siège, soit 211 ensemble.

PHOTO CZAREK SOKOLOWSKI, ASSOCIATED PRESS Jaroslaw Kaczynski

Record de participation

Le scrutin a connu un record historique de participation, avec 73,86 % des électeurs qui se sont rendus aux urnes. Un chiffre qui dépasse même largement celui des législatives de 1989 (62,7 %) qui ont marqué la fin du communisme en Pologne.

Pour de nombreux responsables politiques et analystes, le scrutin de dimanche était d’une importance comparable à celui d’il y a 34 ans.

La participation des jeunes et surtout des jeunes femmes a été décisive, atteignant des niveaux inattendus, soulignent des experts.

« Il n’y a pas si longtemps, la moitié des femmes déclaraient qu’elles n’iraient pas voter », rappelle à l’AFP Justyna Kajta, une sociologue de l’université SWPS à Varsovie.

Or « il semblerait que les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à se rendre aux urnes : près de 74 % des femmes et 72 % des hommes ont participé » aux élections.

« Simultanément, près de 70 % des jeunes de 18 à 29 ans se sont mobilisés, comparé à 46 % quatre ans plus tôt », ajoute-t-elle. « Ce bond est considérable en termes d’intérêt pour la politique et de participation ».

Natalia Szydlik, une étudiante de Varsovie âgée de 20 ans, explique à l’AFP qu’« il y a certainement beaucoup d’espoir que les choses changent, principalement pour ce qui est des droits des femmes, de l’accès à l’avortement ».

La Pologne conservatrice, où le pouvoir reste proche de l’Église catholique, a une loi sur l’avortement parmi les plus sévères en Europe. L’interruption volontaire de grossesse n’est autorisée qu’en cas de viol, d’inceste et de danger pour la vie ou la santé de la mère ou de l’enfant.

« Je crois vraiment que la Pologne retrouvera finalement sa place plus près de l’Europe, qu’on y sera de nouveau respectés, qu’on cessera de vivre comme au Moyen Âge surtout pour ce qui est des droits des femmes, c’est primordial pour moi », insiste Aleksandra Metlewicz, une décoratrice de 33 ans.

Pendant la campagne, Donald Tusk a promis de libéraliser le droit à l’avortement.

Cet ex-haut responsable de l’Union européenne a aussi promis de rétablir de bonnes relations avec Bruxelles et de débloquer les fonds européens gelés par l’UE en raison de différends survenus au cours des deux gouvernements dirigés par le PiS.

Il s’est dit confiant dans la possibilité de constituer une coalition.

« Nous parviendrons certainement à un accord », a-t-il assuré après l’annonce des premiers résultats et les membres potentiels de la coalition ont fait des déclarations semblables.

Toutefois, les analystes avertissent que toute coalition gouvernementale issue de l’actuelle opposition pourrait être fréquemment en conflit avec le président Andrzej Duda, un proche du PiS.

Dans de premières déclarations après le vote, M. Duda s’est félicité du taux de participation élevé, mais n’a pas dit à qui et quand il allait confier la formation du nouveau gouvernement.

Les résultats préliminaires ne donnent pas aux alliés potentiels de l’opposition la majorité des trois cinquièmes requise pour passer outre le veto présidentiel.