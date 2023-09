Nicolas Maduro (photo) avait été réélu en 2018 lors d’un scrutin boycotté par l’opposition et non reconnu par de nombreux pays dont les États-Unis et la France. En 2019, Washington, ainsi qu’une partie de la communauté internationale, avait reconnu Juan Guaidó, leader de l’opposition qui venait de s’autoproclamer président par intérim.

(Genève) Le gouvernement vénézuélien intensifie ses attaques contre l’espace civique et démocratique à l’approche de la présidentielle de 2024 à laquelle sera candidat le président Nicolas Maduro, ont affirmé mercredi des experts de l’ONU.

Agence France-Presse

« Alors que le pays est entré en période préélectorale en vue de l’élection présidentielle de 2024, les restrictions imposées à l’espace civique et démocratique se sont intensifiées », indique ce groupe d’experts dans un nouveau rapport.

En septembre 2019, l’ONU a étendu sa surveillance sur la situation au Venezuela après que le Conseil des droits de l’homme ait établi une « mission d’établissement des faits ».

Ce groupe d’experts avait accusé l’an dernier les services de renseignement du Venezuela de commettre des crimes contre l’humanité pour réprimer l’opposition, sur des ordres venus du sommet du régime.

Dans leur nouveau rapport, ils soulignent avoir reçu depuis début 2021 « moins d’allégations de privations arbitraires de la vie commises contre des personnes opposées au gouvernement ou perçues comme telles », ainsi notamment que de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de torture et de violences sexuelles.

Mais « de graves violations des droits humains continuent de se produire au Venezuela », prévient la présidente de la mission, Marta Valiñas, dans un communiqué.

Selon ces experts, la crise politique au Venezuela a connu des changements fin 2020 et début 2021, avec l’arrêt des manifestations de masse convoquées par l’opposition et des actes de rébellion.

Alors qu’auparavant, des tactiques « dures » de répression étaient utilisées pour faire taire l’opposition, des tactiques « plus douces » ont été davantage mises en œuvre ces dernières années, expliquent-ils, tout en soulignant que Caracas n’a pas démantelé les « structures répressives de l’État ».

Au contraire, le gouvernement « a récemment intensifié ses efforts pour réduire l’espace civique et démocratique, en restreignant les libertés individuelles et collectives et en renforçant son contrôle et ses restrictions sur le travail des défenseurs des droits humains, des organisations de la société civile, des syndicats, des médias et des partis politiques ».

Les experts de l’ONU déplorent notamment que plusieurs candidats de l’opposition à la présidentielle ont été disqualifiés.

« Ces deux types de mécanisme (de répression, NDLR) “dures” et “douces” – forment un appareil d’État oppressif, qui est utilisé avec différents niveaux d’intensité », observe l’un des membres de la mission, Francisco Cox, dans le communiqué.

M. Maduro avait été réélu en 2018 lors d’un scrutin boycotté par l’opposition et non reconnu par de nombreux pays dont les États-Unis et la France. En 2019, Washington, ainsi qu’une partie de la communauté internationale, avait reconnu Juan Guaidó, leader de l’opposition qui venait de s’autoproclamer président par intérim.

L’opposition a mis fin en janvier à cette présidence intérimaire estimant qu’elle n’avait pas rempli ses objectifs de changement politique.