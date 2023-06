(Celaya) Au moins quatre policiers ont été gravement blessés dans l’explosion d’une voiture piégée dans l’État mexicain du Guanajuato, l’un des plus violents du pays, ont rapporté jeudi les autorités.

Agence France-Presse

Les agents de la Guardia Nacional — une police sous le contrôle de l’armée — ont été projetés au sol lors de l’explosion du véhicule qu’ils inspectaient, à Celaya. L’un des quatre aurait perdu le bras droit, d’après le ministère public.

Le gouverneur de l’État du Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, a indiqué qu’au total quatre agents avaient été hospitalisés.

Le gouverneur a indiqué que l’enquête portait sur le fait de savoir si les policiers avaient été attirés vers la voiture à partir d’un faux appel téléphonique. Il s’agit de savoir également si la cible n’était pas des agents de la police municipale.

Au total 14 policiers ont été assassinés à Celaya cette année, et 32 dans l’ensemble de l’État du Guanajuato, d’après des données officielles.

Touristique et industriel, l’État du Guanajuato a été le plus violent du Mexique l’année dernière avec plus de 3000 homicides.

Dans le Guanajuato, le Cartel Jalisco Nueva Generacion, le plus puissant du pays, est en guerre avec une organisation locale, Santa Rosa de Lima, pour le contrôle du trafic de stupéfiants et le vol des combustibles.