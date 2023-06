Le ministère de la Santé publie normalement un rapport sur les décès liés à la chaleur chaque semaine, mais en juin, au plus fort de la vague de chaleur, il a sauté une semaine, pour des raisons qui restent obscures.

La chaleur a déjà fait 112 morts au Mexique, trois fois plus qu’en 2022

(México) Les autorités sanitaires mexicaines font état d’au moins 112 décès liés à la chaleur depuis le début de l’année, reconnaissant pour la première fois le caractère meurtrier d’une récente vague de chaleur que le président avait auparavant qualifiée d’invention de journalistes alarmistes.

Associated Press

Le rapport, publié mercredi en fin de journée, fait également état d’un pic important de décès liés à la chaleur au cours des deux dernières semaines. Depuis le début de l’année, le nombre total de décès liés à la chaleur a presque triplé par rapport à 2022.

Le ministère de la Santé publie normalement un rapport sur les décès liés à la chaleur chaque semaine, mais en juin, au plus fort de la vague de chaleur, il a sauté une semaine, pour des raisons qui restent obscures.

Les décès ont atteint un pic dans la semaine du 18 au 24 juin, avec 69 décès en une semaine dans tout le pays, un chiffre sans précédent. Dans certaines régions du Mexique, les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius au cours des dernières semaines.

La semaine du 11 au 17 juin a également été exceptionnellement mauvaise, avec 31 décès dans tout le pays.

Depuis le début de l’année, le plus grand nombre de décès dus à des coups de chaleur et à la déshydratation s’est produit dans l’État frontalier du Nuevo Leon, au nord du pays, où se trouve le centre industriel de Monterrey.

La semaine dernière, le président Andrés Manuel López Obrador a affirmé que les rapports de plus en plus nombreux sur les décès dus à la chaleur étaient faux et faisaient partie d’une campagne médiatique contre son administration.

« Il y a une tendance alarmiste, une tendance au journalisme jaune », a dénoncé M. López Obrador, citant des chiffres de décès plus bas qui étaient déjà dépassés à l’époque.

Le nombre élevé de décès liés à la chaleur semble être dû en partie non seulement aux températures élevées, mais aussi à un retard dans l’arrivée des pluies saisonnières qui arrivent normalement au Mexique à la mi-juin et tendent à rafraîchir un peu la situation.

Le ministère de la Santé n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le retard dans la déclaration des décès.

Il n’a pas non plus été possible de savoir pourquoi le président pensait que ces décès constituaient un problème politique, peut-être parce que plusieurs médias ont affirmé que certains des décès avaient été causés par des coupures d’électricité au domicile de certaines des victimes.

M. López Obrador est un fervent défenseur de la compagnie d’électricité publique.