Pérou

Des glissements de terrain font des dégâts importants et plus de 4000 sinistrés

(Arequipa) « Je n’ai plus rien, plus rien du tout », se lamente Carmen Manchego dont la maison a été ensevelie par un glissement de terrain dans la ville minière de Pampaylima, au Pérou, qui n’est plus qu’un champ de ruines.