Chili

L’aide internationale arrive pour combattre les incendies

(Concepción) Pompiers et experts internationaux ont commencé lundi à combattre, aux côtés des forces chiliennes, les incendies qui ravagent depuis plusieurs jours le centre du pays et ont fait en moins d’une semaine 26 morts, des centaines de blessés et détruit plus d’un millier de maisons.