L’ouragan Roslyn se dirige vers le nord-ouest mais devrait tourner vers le nord et le nord-est plus tard samedi et dimanche en approchant le centre du Mexique.

(Mexico) L’ouragan Roslyn s’est renforcé en passant en catégorie 3 samedi, devenant une tempête majeure alors qu’il s’approchait de la côte pacifique du Mexique où il devrait toucher terre dimanche, ont annoncé les services météorologiques américains.

Roslyn, passé en catégorie 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, « continue de s’intensifier rapidement » et se trouve à environ 270 km de la cité portuaire de Manzanillo, ajoute le Centre national des ouragans (NHC) dans son point de 5 h.

« Un renforcement supplémentaire est attendu aujourd’hui », poursuit le NHC. « Bien qu’un affaiblissement soit possible à partir de ce soir, Roslyn devrait demeurer proche ou au niveau de la force d’un ouragan majeur lorsqu’il touche terre dimanche ».

« Les vents soutenus ont augmenté pour atteindre 195 km/h, avec des rafales plus importantes », précise le NHC. L’ouragan se dirige vers le nord-ouest mais devrait tourner vers le nord et le nord-est plus tard samedi et dimanche en approchant le centre du Mexique.

Le NHC a averti du danger de crues subites et de glissements de terrain liés à l’ouragan.

« Une onde de tempête dangereuse devrait produire des inondations côtières significatives, près et à l’est de l’endroit où l’œil touchera terre », selon l’organisme américain.

Les autorités ont placé en alerte préventive les États de Jalisco, Colima, Nayarit et Sinaloa.

Des cyclones tropicaux frappent chaque année le Mexique, en général de mai à novembre, sur ses côtes pacifique et atlantique.

En octobre 1997, plus de 200 personnes ont été tuées lors du passage de l’ouragan Paulina, de catégorie 4, sur la côte pacifique du Mexique.