Les deux maisons où vivaient les membres de la secte juive Lev Tahor, au nord-ouest de Tapachula, au Mexique, révèlent leur mode de vie.

Agence France-Presse

« Ils vivaient dans l'austérité », raconte Saul Perez, leur locataire et voisin. Vingt membres de la secte se sont échappés de prison au Mexique après un raid visant le groupe, qui est accusé de trafic de drogue et de viols.

Malgré ces accusations, Perez les décrit comme des personnes très bonnes et nobles.

Perez raconte que dans la nuit de vendredi à samedi, 70 personnes de l'immigration et de la garde nationale sont arrivées dans 19 véhicules, forçant la porte d'entrée à coups de masse et les emmenant de force.

Ils ont été emmenés à l'auberge du Développement intégral de la famille (DIF), situé à Huixtla, à 40 kilomètres à l'est de Tapachula, et se sont échappés quelques jours plus tard. On ignore actuellement où ils se trouvent.

Selon Perez, les membres de la secte suivaient un régime strict composé de légumes, d'huile de noix de coco et d'eau. Ils ne consommaient pas de boissons gazeuses et sortaient rarement de chez eux.

L'intérieur de la maison a été laissé tel quel. Les effets personnels, les vêtements et les objets religieux donnent une idée de la façon dont vivaient les membres de cette secte.