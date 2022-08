(Guatemala) La justice du Guatemala a annoncé mardi le démantèlement d’un réseau important de trafic de migrants à destination des États-Unis, avec l’arrestation de 19 personnes, dont quatre sont réclamées par un tribunal de San Antonio, aux États-Unis.

Agence France-Presse

« Le groupe démantelé se consacrait de manière systématique au recrutement, au transport et à l’hébergement » de « migrants guatémaltèques » désireux d’entrer illégalement aux États-Unis, a déclaré lors d’une conférence de presse le chef du parquet guatémaltèque contre le trafic de personnes, Stuardo Campo.

« On estime qu’il s’agit d’un des plus grands et des plus puissants (réseaux) qui opérait » au Guatemala, a souligné le magistrat.

La police guatémaltèque et le département américain de la Sécurité intérieure ont coopéré pour mener à bien l’opération, a-t-il indiqué.

L’enquête a commencé en avril 2021 après la mort d’une migrante guatémaltèque à San Antonio, au Texas.

Les migrants devaient payer chacun l’équivalent d’entre 9000 et 19 400 dollars pour gagner les États-Unis. Le réseau a ainsi pu accumuler près de deux millions de dollars sur des comptes bancaires.

Selon Stuardo Campo, cette opération constitue un « précédent important pour les extraditions de trafiquants d’êtres humains » du Guatemala vers les États-Unis.

Le chef du réseau Felipe Alonso et son adjointe Lesly Martínez figurent parmi les quatre membres du réseau réclamés par la justice des États-Unis.

Chaque année, des milliers de Guatémaltèques et de Centro-Américains fuient la misère et la violence et tentent de gagner les États-Unis en quête d’une vie meilleure.

Le 27 juin, 53 migrants ont été retrouvés morts dans un camion surchauffé à San Antonio, aux États-Unis, parmi lesquels 21 ressortissants guatémaltèques.