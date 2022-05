La police démolit un monument dédié à l’opération la plus meurtrière de Rio

(Rio de Janeiro) La police de Rio de Janeiro a détruit mercredi un monument érigé par des habitants à la mémoire de 27 civils et d’un policier tués il y a un an, lors de l’opération la plus meurtrière de l’histoire de cette ville du sud-est du Brésil.