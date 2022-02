La Presse en Colombie

Le retour d’Ingrid Betancourt

(Bogotá) Ingrid Betancourt a créé la surprise au début de l’année en annonçant son intention de briguer la présidence de la Colombie, 20 ans après avoir été kidnappée – et séquestrée plus de six ans – par les FARC. L’ex-otage veut reprendre sa campagne contre la corruption. Avec la même détermination. Mais le pays a changé. Elle aura fort à faire pour remporter son pari électoral.