Amérique latine

Inflation hors de contrôle

Le Venezuela réforme à nouveau sa monnaie avec six zéros en moins

(Caracas) Les Vénézuéliens se sont réveillés vendredi avec six zéros en moins sur leur monnaie, le bolivar, ce qui rendra plus facile les transactions quotidiennes, mais ne devrait pas bouleverser la vie du pays en proie à l’inflation la plus élevée au monde.