Amérique latine

COVID-19

Le nouveau variant Mu prédominant en Colombie

(Bogota) Le nouveau variant du coronavirus, baptisé « Mu » et identifié pour la première fois en Colombie en janvier, est aujourd’hui prédominant dans le pays et à l’origine de la vague la plus meurtrière de la pandémie au printemps dernier, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires.