(Mexico) Une semaine après le passage de Grace, l’ouragan Nora a frappé le Mexique samedi soir, touchant terre dans l’État de Jalisco, sur la côte pacifique, a annoncé le Centre américain des ouragans (NHC).

Agence France-Presse

L’œil de l’ouragan, de catégorie 1 sur l’échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, « reste près de la côte du Mexique après avoir touché terre dans le nord-ouest de Jalisco », indique le NHC dans son dernier pointage.

Nora est arrivé « près de Vicente Guerrero (Jalisco), et a continué, depuis lors, à se déplacer près de la côte », a déclaré le NHC.

À 0 h GMT dimanche, l’ouragan se trouvait à 50 km au sud/sud-ouest de Puerta Vallarta, dans l’État de Jalisco, et à 555 km de Cabo San Lucas, en Basse-Californie. Il se dirigeait vers le nord à une vitesse de 22 km/h, accompagné de vents soutenus soufflant à 130 km/h, selon le NHC.

Pour le moment, Nora a provoqué de fortes pluies, des coupures de courant, des glissements de terrain et des chutes d’arbres sur les routes de Jalisco, a déclaré Hugo Roldan, responsable de la protection civile locale, mais les autorités mexicaines n’ont pas fait état de blessés.

Des sauveteurs ont été déployés le long des quelque 342 km de côtes de l’État de Jalisco afin de venir en aide aux populations, a-t-il ajouté, précisant que quinze abris avaient été installés et un village évacué.

L’œil de l’ouragan « continuera de se déplacer près de la côte du Mexique au cours des prochaines heures », avant de poursuivre par le golfe de Californie « en se déplaçant parallèlement à la côte du Mexique », a-t-il ajouté.

Le NHC n’exclut pas que Nora puisse changer de direction pour se diriger vers l’intérieur des terres et se dissiper.

Il y a une semaine, le Mexique a subi le passage de l’ouragan Grace, qui avait touché terre à Veracruz (est) en tant qu’ouragan de catégorie 3. Le passage de Grace a fait onze morts dans cet État et dans celui de Puebla (centre). Des dégâts ont par ailleurs été enregistrés dans le centre et l’est du pays, avec des toitures arrachées, des routes endommagées et des coupures de courant.

Grace avait touché le Mexique à deux reprises, une première fois sur la côte caribéenne sans faire de victime ni dégât majeur ; puis deux jours plus tard, devenu un ouragan « majeur » de catégorie 3, il a frappé l’État de Veracruz avec des vents de 205 km/h, avant de s’affaiblir et de s’éloigner dimanche vers le Pacifique.