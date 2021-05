Amérique latine

Manifestations en Colombie

Une vingtaine de morts, le ministre des Finances démissionne

(Bogota) Les violences qui ont marqué les manifestations récentes contre une réforme fiscale en Colombie ont fait près d’une vingtaine de morts et plus de 800 blessés, et le ministre des Finances a démissionné lundi face à une mobilisation qui ne semble pas faiblir.