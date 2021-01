(Mexico) Le Mexique a octroyé lundi l’autorisation d’urgence pour le vaccin contre la COVID-19 élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford, a annoncé le gouvernement.

Agence France-Presse

La Commission fédérale pour la protection des risques sanitaires « a autorisé le vaccin d’AstraZeneca pour son utilisation en urgence contre le virus Sars-CoV-2 », a écrit sur Twitter Hugo Lopez-Gatell, responsable de la stratégie de lutte contre l’épidémie au sein du gouvernement mexicain.

Le Royaume-Uni, l’Argentine et l’Inde avaient auparavant donné leur feu vert à ce vaccin. Le Royaume-Uni a commencé à l’administrer à sa population lundi.

Le Mexique a lancé le 24 décembre sa campagne de vaccination avec le produit fabriqué par l’alliance Pfizer-BioNTech. Quelque 30 000 soignants ont reçu une injection à la date de dimanche dernier, selon le gouvernement.

Le président Andrés Manuel Lopez Obrador a dit que 700 000 à 750 000 personnels de santé seraient vaccinés d’ici la mi-janvier.

Le Mexique a conclu un accord avec la Fondation du magnat mexicain Carlos Slim, le laboratoire AstraZeneca et l’université d’Oxford pour la production du vaccin sur son territoire et en Argentine, ainsi que sa distribution à but non lucratif en Amérique latine, à l’exception du Brésil. Il prévoit l’acquisition par Mexico de 77,4 millions de doses.

Le gouvernement mexicain a signé des accords d’un total de 1,659 milliard de dollars avec différents laboratoires pour l’achat de quelque 200 millions de doses qui permettront de vacciner, gratuitement, jusqu’à 116 millions de Mexicains entre 2020 et 2021, selon le ministère des Finances.

Le Mexique, qui compte 128 millions d’habitants, est le quatrième pays le plus endeuillé par la pandémie, avec 127 757 décès et 1,4 million d’infectés, selon les chiffres officiels rapportés jusqu’à ce lundi.