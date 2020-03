(Bogota) La Colombie va fermer toutes ses frontières à partir de mardi et jusqu’au 30 mai pour combattre la propagation du coronavirus, a annoncé lundi le président Ivan Duque.

Agence France-Presse

« J’ai pris la décision de fermer, à partir de minuit, toutes les frontières terrestres, maritimes et fluviales du pays, du 17 mars 2020 jusqu’au 30 mai prochain », a tweeté le chef de l’État.

La mesure concernera « tous les citoyens nationaux et étrangers », même si « le transport de marchandises pour l’entrée et la sortie des produits par les points terrestres autorisés » sera permis, a-t-il précisé.

Outre les contrôles frontaliers, les autorités ont décidé de fermer bars et discothèques, et d’interdire les rassemblements de plus de 50 personnes.

La Colombie dénombre 57 cas de coronavirus, sans déplorer de décès. En Amérique latine, le bilan est de 819 cas, dont sept morts, selon un décompte de l’AFP.

« Quarantaine totale » au Venezuela

PHOTO JHONN ZERPA, AFP Le président Nicolas Maduro

Le président Nicolas Maduro a décrété lundi la mise en « quarantaine totale » du Venezuela pour lutter contre le coronavirus, qui a contaminé 33 personnes dans le pays jusqu’à présent, sans faire de décès.

« À partir de demain mardi […], le Venezuela entrera en quarantaine totale », a affirmé M. Maduro à la radio et à la télévision, en précisant que cette « mesure drastique nécessaire » s’appliquerait à « tout le pays ».

Il s’agit de suspendre les activités professionnelles, sauf celles liées à la distribution alimentaire, la sécurité policière et militaire, ainsi que les services sanitaires et les transports.

Policiers et militaires étaient déployés en nombre dès lundi avec une quarantaine partielle qui a commencé ce jour-là à Caracas et dans six États, outre l’interdiction de se rassembler dans les lieux publics.

La quarantaine nationale intervient après la suspension des cours à tous les niveaux et l’interdiction de l’arrivée au Venezuela de vols en provenance d’Europe, de Colombie, de la République dominicaine et du Panama.