COVID-19

Le Chili accusé d’avoir manipulé les chiffres

(Santiago-du-Chili) Le gouvernement chilien est dans l’eau chaude : il fait l’objet d’une enquête pour avoir manipulé les chiffres des cas et des morts liés à la COVID-19. Et ce, alors que le pays d’Amérique latine accuse l’un des pires bilans de la planète, comptant plus de décès par 100 000 habitants que les États-Unis.