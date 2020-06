Plus de 50 tonnes de cocaïne saisies lors d’opérations coordonnées par la Colombie

(Bogota) Plus de 50 tonnes de cocaïne ont été saisies en un mois et demi, lors d’opérations conjointes menées par la Colombie dans les eaux du continent, en collaboration avec des pays d’Amérique et d’Europe, a annoncé vendredi le gouvernement colombien.