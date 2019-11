(Bogota) Le président colombien Ivan Duque a appelé à une « conversation nationale », au lendemain de manifestations massives contre son gouvernement, qui ont fait trois morts et qui ont débouché vendredi sur des violences à Bogota, où a été décrété un couvre-feu.

Agence France-Presse

« À partir de la semaine prochaine, je lancerai une conversation nationale qui renforcera l’actuel agenda de politique sociale, en travaillant ainsi de manière unie avec une vision à moyen et long terme, qui nous permettra de combler les écarts sociaux », a déclaré le chef de l’État lors d’une allocution télévisée.

Le président de droite, impopulaire après à peine plus de quinze mois au pouvoir, s’était montré la veille réticent à un dialogue direct. Il s’est résolu à un premier pas vers les organisations sociales ayant appelé à la plus grande mobilisation de ces dernières années.

« Cette conversation aura lieu dans les régions avec tous les secteurs sociaux et politiques. J’utiliserai des moyens électroniques et des mécanismes participatifs […] pour que tous nous puissions édifier une voie significative de réforme », a-t-il ajouté.

M. Duque a fait cette déclaration peu après que le maire de Bogota, Enrique Peñalosa, ait décrété un couvre-feu dans la capitale, en réponse à des troubles et à des affrontements dans la journée entre manifestants et forces de l’ordre, dans le sud de cette ville de sept millions d’habitants.

Le chef de l’État a ajouté avoir « décidé de renforcer la présence de la force publique » et ordonné « le déploiement de patrouilles mixtes de la police et de l’armée de terre dans les lieux les plus critiques ».

Un peu plus tôt, plusieurs centaines de personnes manifestaient à nouveau dans plusieurs villes du pays, en tapant sur des casseroles et des marmites pour des « cacerolazos », forme de protestation jusque-là inédite en Colombie.