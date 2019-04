Une publicité prodiversité retirée à la demande du président brésilien

Un spot publicitaire mettant en valeur la diversité raciale et sexuelle du Brésil a cessé d'être diffusé par la banque publique Banco do Brasil à la demande du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, a confirmé vendredi la banque, qui a limogé son directeur du marketing.

La diffusion du spot en question, qui visait à attirer une clientèle jeune et mettait en scène plusieurs jeunes acteurs noirs et une transsexuelle, avait commencé au début du mois, avant d'être interrompue le 14 avril.

« Le président (Bolsonaro) et moi sommes tombés d'accord sur le fait que ce spot devait être retiré », a affirmé le président du Banco do Brasil Rubem Novaes dans un communiqué, sans expliquer les motifs de cette décision.

Selon lui, le départ du directeur du marketing Delano Valentim a été décidé « avec l'accord de l'intéressé ».

Sur le spot, on peut voir des jeunes - noirs et blancs - certains d'entre eux tatoués et aux cheveux décolorés, prendre des « selfies » avec leur portable, sous fond de musique entraînante, avec une voix hors-champ expliquant comment ouvrir un compte grâce à une application en ligne.