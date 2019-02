La marine vénézuélienne menace de tirer sur un navire parti de Porto Rico

Ce navire parti mercredi en direction du Venezuela « a reçu des menaces directes de tir de la part de vaisseaux vénézuéliens. Cette menace est une grave atteinte à une mission humanitaire menée par des citoyens américains. C'est inacceptable et indigne », a affirmé le gouverneur dans un communiqué.

En outre, le gouvernement colombien a ordonné samedi le retour des camions d'aide destinée au Venezuela, en affirmant que 285 personnes ont été blessées dans la répression ordonnée par le gouvernement de Nicolas Maduro pour empêcher qu'elle entre dans le pays.

« Cette action pacifique et de caractère humanitaire a été interrompue depuis le Venezuela sous le régime usurpateur de Maduro avec une répression violente et disproportionnée », a déclaré aux médias le ministre des Affaires étrangères, Carlos Holmes Trujillo, faisant état de 285 blessés, dont 255 Vénézuéliens et 30 Colombiens.