Migrants: leurs chances d'entrer aux É.-U. «pratiquement nulles»

« Leurs possibilités d'entrer aux États-Unis sont pratiquement nulles et ils le savent, il s'agit d'une population [...] vulnérable et ce qui peut survenir à la frontière est très risqué », a déclaré le ministre mexicain de l'Intérieur, Alfonso Navarrete Prida, interviewé sur une radio locale.

Le gouvernement mexicain se rapprochera des migrants pour les empêcher de « tenter de faire ce qu'ils ont fait au Salvador, au Guatemala : essayer de faire des incursions ou de passer violemment d'un pays à l'autre », a dit le ministre.

« Il y a un risque énorme d'incident sur la frontière », a ajouté M. Navarrete Prida, en soulignant le « discours ouvertement hostile » de la part du gouvernement américain de Donald Trump envers les migrants.

Il a également affirmé que les autorités mexicaines chercheraient à les détourner des points de passage et d'empêcher des rassemblements importants à la frontière.

Une caravane de quelque 1700 migrants centraméricains est arrivée jeudi dans la ville mexicaine de Tijuana, à la frontière avec les États-Unis où des milliers de soldats américains ont été déployés.

La caravane est partie le 13 octobre de San Pedro Sula, au Honduras, et les migrants qui la composent-fuyant la pauvreté et la violence dans leur pays-ont parcouru plus de 4300 kilomètres, principalement à pied et en auto-stop, jusqu'à Tijuana.

Selon M. Navarrete Prida, environ 8000 migrants se trouvent actuellement au Mexique.