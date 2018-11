Plus d'un million de Vénézuéliens arrivés en Colombie en 2018

Agrandir

« Entre les mois de janvier et de septembre 2018, plus d'un million de Vénézuéliens sont entrés sur le territoire colombien, tandis qu'un peu plus de 676 000 sont partis vers des pays tiers, principalement l'Équateur, le Pérou, le Chili, les États-Unis et le Mexique », a indiqué l'autorité migratoire Migración Colombia dans un communiqué.

Photo Ariana Cubillos, AP