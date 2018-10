Venezuela: Washington dénonce les pays aidant le régime Maduro

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a appelé dans un communiqué « tous les pays qui ont prêté au régime Maduro à être totalement transparents et à révéler pleinement les conditions et les garanties demandées au peuple vénézuélien ». La Chine et la Russie notamment sont des alliés de Caracas.

Les ministres des Finances des États-Unis, du Japon, de plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine ont tenu une réunion sur le Venezuela à Bali en Indonésie en marge des assemblées annuelles du FMI.

« Les ministres ont échangé des informations sur nos efforts communs pour démanteler les réseaux corrompus des participants au régime de Maduro qui s'enrichissent aux dépens du peuple vénézuélien », indique le Trésor.

Steven Mnuchin précise que le groupe a « discuté en détail [...] du pillage du minerai aurifère, du déversement de mercure toxique et de la vente secrète des ressources du peuple vénézuélien pour remplir les coffres de ceux qui donnent des moyens financiers à Maduro ».

La crise humanitaire s'est aggravée au Venezuela qui a sombré dans la récession et subit une inflation exponentielle. Selon Washington, ce sont désormais 2,6 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays depuis 2017, fuyant vers les États voisins.