(Genève) L’ONU a demandé vendredi une enquête à propos d’une possible vague, la seconde en quelques mois, de centaines de meurtres interethniques dans la région soudanaise du Darfour.

Le Bureau des droits de l’Homme de l’ONU a indiqué que selon de premières informations recueillies auprès de survivants et témoins, des membres de la tribu non arabe Masalit « ont vécu six jours de terreur » au début du mois.

« Certaines des victimes ont été sommairement exécutées ou brûlées vives », a déclaré à la presse à Genève son porte-parole, Jeremy Laurence.

Ces attaques ont commencé peu après la prise de contrôle par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) et leurs alliées des milices arabes d’une base de l’armée soudanaise à Ardamata, près de El-Geneina, la capitale de l’État du Darfour occidental, le 4 novembre.

Les combattants ont ciblé deux camps de déplacés et un quartier peuplé majoritairement de Masalit, où ils auraient « pillé des biens, torturé des déplacés qu’ils ont exécutés en grand nombre avant de laisser leurs corps dans les rues », a ajouté M. Laurence.

« Beaucoup de ceux qui ont été tués étaient de jeunes hommes Masalit et des parents de soldats soudanais », a-t-il poursuivi, ajoutant que de jeunes filles et femmes auraient été victimes de violences sexuelles.

Le Soudan est déchiré depuis la mi-avril par une guerre civile entre le chef de l’armée et dirigeant de facto du pays, le général Abdel Fattah al-Burhane, et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo, son ancien bras droit.

Dans la seule journée du 5 novembre, « 66 hommes Masalit ont été sommairement exécutés », a précisé M. Laurence. « Des centaines d’autres hommes ont été arrêtés et conduits dans des camps de détention des RSF » et « on ignore leur sort » .

Selon M. Laurence, qui réclame des enquêtes indépendantes sur ces informations, il s’agit de la seconde vague présumée de tueries de civils Masalit perpétrée par les RSF et leurs alliés en quelques mois, après celle de mai-juin où plusieurs centaines avaient déjà été tués.

Des informations crédibles ont également fait état de meurtres de civils arabes par des milices Masalit en représailles.

Dimanche, l’Union européenne (UE) s’était déclarée « atterrée » face aux « témoignages crédibles » faisant état de « plus de 1000 morts » Masalit en un peu plus de deux jours au Darfour, dans le cadre de ce qui semble être une campagne de « nettoyage ethnique » menée par les FSR pour « éradiquer » cette tribu du Darfour-Ouest.

La guerre au Soudan a jusqu’ici fait plus de 10 400 morts, selon une estimation de l’ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), considérée comme très largement sous-estimée. Le conflit a également déplacé plus de 4,8 millions de personnes à l’intérieur du Soudan et 1,2 million vers les pays voisins, selon l’ONU.