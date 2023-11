(Nairobi) Un quart de la population somalienne, soit 4,3 millions de personnes, risque de souffrir de la faim d’ici la fin de l’année, a averti l’ONU alors que ce pays pauvre de la Corne de l’Afrique fait face à des inondations meurtrières.

Agence France-Presse

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), ces inondations ont durement affecté des communautés qui luttent déjà pour se remettre de la pire sécheresse depuis plusieurs décennies ayant conduit des millions de personnes au bord de la famine.

L’aide humanitaire a jusqu’à présent permis d’éviter une situation de famine, mais selon le PAM, la Somalie doit faire face aux plus importants niveaux de malnutrition qu’elle ait connus depuis plus d’une décennie.

En raison de financements insuffisants, l’agence de l’ONU ne peut fournir une assistance alimentaire qu’à moins de la moitié des personnes qui en ont le plus besoin.

« Mais avec un quart de la population somalienne – 4,3 millions de personnes – qui devrait être confrontée à une insécurité alimentaire de crise ou pire… d’ici la fin de l’année, le soutien de la communauté humanitaire reste une bouée de sauvetage », a ajouté le PAM.

Au moins 31 personnes sont mortes et quelque 500 000 ont dû quitter leurs habitations en Somalie en raison d’inondations dues à des pluies incessantes, selon un bilan officiel établi dimanche.

La Somalie connaît depuis début novembre des pluies incessantes, dues au phénomène météorologique El Niño, qui ont inondé habitations et terres agricoles.

El Niño amplifie actuellement les précipitations de la saison des pluies dans la Corne de l’Afrique, avec de graves conséquences également en Éthiopie (au moins 20 morts) et au Kenya (au moins 15 morts).

La Somalie, dont la majorité des 17 millions d’habitants vit de l’élevage et de l’agriculture, est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique, subissant des phénomènes météorologiques extrêmes, avec une fréquence et une intensité accrues.

Ce pays pauvre est également en proie aux attaques de combattants islamistes, affiliés à Al-Qaïda, qui mènent une insurrection sanglante depuis plus de 15 ans.