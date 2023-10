L’Égypte, médiateur historique entre Palestiniens et Israéliens et qui tient l’unique ouverture sur le monde de la bande de Gaza qui ne soit pas aux mains d’Israël, se retrouve en première ligne depuis le 7 octobre.

(Ismaïlia) Six personnes ont été blessées après que deux drones se sont abattus vendredi dans le Sinaï égyptien frontalier d’Israël, en guerre avec le Hamas palestinien à Gaza, a rapporté l’armée égyptienne, tandis qu’Israël a accusé les houthis yéménites.

Agence France-Presse

« Un drone non identifié s’est écrasé vendredi aux abords d’un bâtiment adjacent à l’hôpital de Taba », ville de la mer Rouge, située à la pointe nord-est du Sinaï et où se trouve un poste-frontière vers Israël, « faisant six blessés légers », indique son porte-parole sur Facebook.

En soirée, il a précisé qu’il y avait eu « deux drones venant du sud de la mer Rouge », dont l’entrée méridionale longe le Yémen. « L’un s’est abattu à Taba et l’autre a été visé hors de l’espace aérien égyptien dans le golfe d’Aqaba », ville jordanienne proche de Taba, « et certains de ces débris sont tombés sur une zone non habitée à Noueiba », plus au sud, a ajouté ce porte-parole.

De son côté, l’aviation israélienne a dit avoir « déjoué une menace aérienne dans la zone de la mer Rouge et intercepté des cibles hostiles ».

Lior Haiat, porte-parole des Affaires étrangères israéliennes a, lui, accusé les houthis, les rebelles yéménites soutenus par l’Iran, proche du Hamas, d’avoir lancé ces drones pour « nuire à Israël ».

Des images diffusées sur les médias locaux ou les réseaux sociaux montrent un bâtiment endommagé et plusieurs véhicules soufflés aux alentours à Taba.

La péninsule désertique du Sinaï est bordée à sa pointe nord-ouest par la bande de Gaza et partage sa frontière orientale avec Israël.

L’Égypte, médiateur historique entre Palestiniens et Israéliens et qui tient l’unique ouverture sur le monde de Gaza qui ne soit pas aux mains d’Israël, se retrouve en première ligne depuis le 7 octobre.

Ce jour-là, le Hamas a mené une attaque surprise sans précédent sur le sol israélien qui a fait depuis plus de 1400 morts. En représailles, Israël bombarde désormais sans répit la bande de Gaza et a fait plus de 7000 morts, selon le mouvement palestinien.

Le Hamas, au pouvoir à Gaza, tire, lui, régulièrement, comme d’autres groupes armés palestiniens, des barrages de roquettes vers le territoire israélien. Il dispose également de drones artisanaux de petite taille.

Dimanche, l’armée israélienne avait annoncé avoir tiré « par erreur » avec un de ses chars sur une position égyptienne aux abords de la bande de Gaza. L’Égypte avait rapporté l’incident ainsi que les excuses de l’armée israélienne, faisant état de « blessés légers » dans ses rangs.

L’Égypte avait organisé dimanche un « Sommet pour la paix ». Elle ne cesse d’appeler à la désescalade entre Israël et le Hamas.

Mercredi, le président Abdel Fattah al-Sissi avait passé en revue ses troupes à Suez, à l’entrée du Sinaï, appelant à « la raison » et à « la patience », tout en exhortant ses hommes à « être toujours prêts ».