Séisme au Maroc

« La vie est finie ici »

Au Maroc, où un violent séisme a déjà fait plus de 2100 morts au sud-ouest de Marrakech vendredi soir, une course contre la montre est en branle pour sauver le plus de vies possible. Mais tandis que les secouristes accélèrent les recherches et que l’aide humanitaire se mobilise partout dans le monde, une réplique a de nouveau ébranlé le pays dimanche, rendant le défi de la reconstruction encore plus grand.