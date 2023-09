Inondations en Libye

« Sauvez-nous, sauvez-nous »

Alors que les deux barrages situés à la périphérie de sa ville s’étaient effondrés et que les eaux de tempête déferlaient dans les rues de la ville libyenne de Derna, emportant corps et bâtiments, Ruba Hatem Yassine, sa sœur enceinte et plusieurs membres plus âgés de sa famille ont grimpé sur l’échelle d’un voisin pour atteindre le toit et fuir l’inondation.