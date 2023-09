Séisme au Maroc

Le bilan atteint les 1037 morts, l’aide internationale s’organise

(Moulay Brahim) Plus de mille personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel. Le Maroc pourrait avoir besoin d’aide pour « des années » a pour sa part alerté la Croix-Rouge.